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Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком РАХ 

Газета.Ru и ещё 9 2 часа назад
Евгения Васильева стала почетным академиком РАХ
Фото: РИА Новости
Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств", — написала под опубликованным постом Васильева.

В анкете на ее странице в РАХ указано, что звание почетного члена академии ей присвоено в 2020 году. А также то, что Васильева является юристом, художником, искусствоведом, а также членом Творческого союза художников России.
Евгения Васильева ранее руководила департаментом имущественных отношений Минобороны. В прошлом она была фигуранткой громкого дела о мошенничестве. В 2015 году суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В том же году ее освободили условно-досрочно.
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Общество , Евгения Васильева , Министерство обороны
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