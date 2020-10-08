Евгения Васильева стала почетным академиком РАХ

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств", — написала под опубликованным постом Васильева.

В анкете на ее странице в РАХ указано, что звание почетного члена академии ей присвоено в 2020 году. А также то, что Васильева является юристом, художником, искусствоведом, а также членом Творческого союза художников России.

Евгения Васильева ранее руководила департаментом имущественных отношений Минобороны. В прошлом она была фигуранткой громкого дела о мошенничестве. В 2015 году суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В том же году ее освободили условно-досрочно.