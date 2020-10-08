Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео 

Прохожие в Москве заметили женщину, надевшую на голову пакет. По всей вероятности, дама использовала полиэтиленовую продукцию вместо защитной медицинской маски.

Такое нетривиальное решение рассмешило окружающих. Некоторые из них предположили, что пакет не сможет защитить от вируса, ведь находчивая москвичка проделала в нем отверстия.

Напомним, с 5 октября в столице действует ряд ограничений. Школьников отправили на внеочередные каникулы, а пенсионерам старше 65 лет не рекомендовано выходить из дома без особой надобности. Льготный проезд на общественном транспорте для этих категорий граждан временно отменен.