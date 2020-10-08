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Названы самые опасные больные COVID-19 

РИА Новости 8 минут назад
Названы самые опасные больные COVID-19
Фото: РИА Новости
Главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина рассказала, какие пациенты с COVID-19 наиболее опасны для окружающих.
Она отметила, что к такой категории относятся больные, которые легко переносят коронавирус, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками вируса, чем тяжелые пациенты. По ее словам, такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей.
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Врач рассказала, что сейчас в стационаре детской клинический больницы №11 Екатеринбурга находится до 70 процентов детей без каких-либо внешних проявлений признаков болезни, однако их нельзя выписывать, поскольку они могут заразить окружающих.

"Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом", — объяснила Калугина в комментарии Ura.ru.

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Общество , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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