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Частный самолет для корги попал на видео 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
Китаянка устроила для своих собак воздушную экскурсию над Пекином. Женщина является настоящим фанатом породы корги и считает, что собаки живут слишком мало, поэтому хозяева просто обязаны дарить своим питомцам незабываемые впечатления. Поэтому жительница Китая арендовала частный самолет, чтобы устроить экскурсию над городом для своих собак. На кадрах, снятых с этой воздушной экскурсии видно изумление корги от полета на самолете. Собаки облетели весь Пекин и все время пристально смотрели в иллюминатор. Уже после приземления собакам устроили фотосессию.
Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса. Средняя продолжительность жизни составляет 12-15 лет.
Общество , Видео
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