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В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года 

RT на русском и ещё 1 39 минут назад
В барах и кафе могут запретить концерты
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19. Копия письма на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.
В своём обращении депутат отметил, что после снятия весенних ограничений, связанных с пандемией, часть заведений вернулись к практике приглашения музыкальных исполнителей и проведения концертов.

«В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, — создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции. На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», — написано в тексте обращения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе с каждым днём становится сложнее и драматичнее.
С 5 октября он обязал перевести 30% сотрудников на удалёнку.
Также были продлены рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет и лицами с хроническими заболеваниями.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Евгений Федоров , Сергей Собянин , Госдума , Роспотребнадзор
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