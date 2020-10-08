Россиянам пригрозили «новыми мерами» из-за COVID

Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», пишет РБК.

Попова объяснила, что ситуация с распространением вируса в стране постепенно осложняется. Она отметила, что либо жители России будут соблюдать эпидемиологические требования, либо у властей не останется выбора, и им придется принимать какие-то дополнительные меры для борьбы с заболеванием.

Глава ведомства также рассказала, что рост новых случаев заражения коронавирусом наблюдается в 60 российских регионах. При этом в 20 регионах ситуация стабильна, в каких-то субъектах идет снижение. По ее словам, все больше россиян старше 60 лет заражаются коронавирусом, но выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет. Кроме того, медики фиксируют случаи завоза COVID-19 в Россию из-за рубежа.