Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Попова пригрозила россиянам «какими-то другими мерами» в связи с пандемией 

Lenta.ru 26 минут назад
Россиянам пригрозили «новыми мерами» из-за COVID
Фото: РИА Новости
Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», пишет РБК.
Попова объяснила, что ситуация с распространением вируса в стране постепенно осложняется. Она отметила, что либо жители России будут соблюдать эпидемиологические требования, либо у властей не останется выбора, и им придется принимать какие-то дополнительные меры для борьбы с заболеванием.
Глава ведомства также рассказала, что рост новых случаев заражения коронавирусом наблюдается в 60 российских регионах. При этом в 20 регионах ситуация стабильна, в каких-то субъектах идет снижение. По ее словам, все больше россиян старше 60 лет заражаются коронавирусом, но выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет. Кроме того, медики фиксируют случаи завоза COVID-19 в Россию из-за рубежа.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Последние новости
Армения заявила о сокрушительном ударе по войскам Азербайджана Армения заявила о сокрушительном ударе по войскам Азербайджана Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2»
Общество , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные недостатки дешевого iPhone 12
Названы главные недостатки дешевого iPhone 12
«Предатель»: депутат Рады обрушился на Зеленского
«Предатель»: депутат Рады обрушился на Зеленского