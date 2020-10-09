Минздрав: дефицита лекарств от COVID-19 нет 

России нет дефицита лекарств для лечения пациентов с новой коронавиурсной инфекцией, заявили в пресс-службе российского Министерства здравоохранения . Об этом сообщает ТАСС.

На 7 октября в обороте находилось около 200 тысяч упаковок противовирусных препаратов "Арепливир", "Коронавир", "Авифавир", используемых для лечения заболевания, указано в сообщении. Кроме того, продолжается вакцинация приоритетных групп населения.