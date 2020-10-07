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Российские туристы пожаловались на «ограничения в правах» в Турции 

РИА Новости 35 минут назад
Россияне пожаловались на «ограничения» в Турции
Фото: РИА Новости
Туристки из России рассказали газете "Московский комсомолец" о "неудобствах и нарушениях своих прав" во время отдыха в Турции.
Так, прилетевшая в среду из Бодрума 34-летняя москвичка Анна пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус при прилете на курорт.

"Из аэропорта поехали в Кушадасы, в автобусе всех попросили надеть маски. Разрешили опустить на подбородки, но попросили быстро натягивать, когда проезжаем жандармерию", — поделилась туристка.

Она пояснила, что за отсутствие маски в Турции накладывают большие штрафы.

"При заселении в отель всем измерили температуру. На каждом шагу санитайзеры", — поделилась собеседница издания.

Она добавила, что даже при выходе из гостиницы на полчаса приходится перемерять температуру, при этом в самом отеле маску можно не носить.

"Но если приходит полицейская проверка, то просят надеть даже тех, кто на пляже. Но это всего на 15 минут, пока проверяющие ходят", — пояснила Анна.

В свою очередь, 45-летняя Ирина, отдыхающая сейчас в Аланье, рассказала о строгих мерах предосторожности. В частности, в столовую впускают только в маске, а данные замеров температуры записывают в специальный журнал.

"В лифт в отеле одновременно могут заходить только члены одной семьи", — добавила она.

Кроме того, Ирина отметила, что персонал ходит в масках и перчатках, а приборы в рестораны упакованы в специальные пакеты.
При этом туристка пожаловалась на необходимость просить сотрудников отеля положить блюдо на тарелку.

"Возле них (блюд. — Прим.ред.) таблички с названиями стоят, но я без очков не вижу. Беру наугад, а если понравилось, добавки попросить стесняюсь", — посетовала женщина.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.
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Общество , Московский комсомолец
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