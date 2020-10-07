Родственников не допустили к тайне перевала Дятлова

Прокуратура Свердловской области отказала сестре Игоря Дятлова Татьяне Перминовой в ознакомлении с результатами проверки обстоятельств гибели туристов на перевале Дятлова в феврале 1959 года, сообщает «Коммерсант»

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Проверка была проведена в 2018-2019 годах по обращению по доверенности одного из родственников умершего туриста (племянницы Семена Золотарева). В отказе говорится, что у родственников других погибших нет права на ознакомление с итогами проверки, официальные итоги которой так и не были оглашены. При этом неизвестно, была ли племянница Золотарева ознакомлена с итогами проверки.

Адвокат родственников погибших туристов назвал отказ прокуратуры «хитростью и вопиющим нарушением».

В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков провел пресс-конференцию, на которой заявил, что туристы погибли из-за схода лавины. При этом генпрокурор Игорь Краснов позже сообщил, что заявления Курьякова не были согласованы с ведомством. Краснов предупредил Курьякова о неполном служебном соответствии и, по информации издания, готовится уволить его с занимаемой должности.

Родные погибших туристов летом просили Генпрокуратуру официально опровергнуть заявления Андрея Курьякова о причинах гибели группы, а также признать проверку незаконной, но ответ им так и не поступил.

Адвокат Черноусов рассказал, что родственники туристов просили признать их потерпевшими, это можно сделать только при открытом уголовном деле, но оно было закрыто в 1959 году и с тех пор не возобновлялось.

Семьи погибших намерены добиться возбуждения уголовного дела об умышленном убийстве, подготовить аргументированную жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, чтобы он признал проверку свердловской прокуратуры незаконной. Родственники убеждены, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа во время запуска ракеты. По словам Черноусова, если эта версия подтвердится, родные согласятся с тем, чтобы дело было засекречено, с учетом того, что они будут потерпевшими.