Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Выявлено новое негативное последствие коронавируса 

Lenta.ru 47 минут назад
Раскрыто новое негативное последствие коронавируса
Фото: EPA
Мужчины, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с нарушением репродуктивной функции. К такому выводу пришла группа ученых из израильского медицинского центра Шиба, пишет The Jerusalem Post.
При проведении скрининга частицы вируса обнаружились в сперме 13 процентов пациентов-мужчин с COVID-19, участвовавших в исследовании. Специалисты заметили, что у заболевших даже при легкой форме заболевания на 50 процентов снизились количество и подвижность сперматозоидов. Это новое негативное последствие может сохраняться и через 30 дней после постановки диагноза.
Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
В ходе патологоанатомических исследований с участием 12 инфицированных ученые выявили изменения в клетках тестикул, отвечающих за развитие сперматозоидов, а также выработку гормона тестостерона, провоцирующего их деление и размножение. Возглавлявший исследование Дэн Адерка объяснил, что коронавирус взаимодействует с рецепторами ACE2. По его мнению, именно из-за этого вирус может разрушать клетки тестикул, вызывая бесплодие. При этом Адерка заметил, что пока неясно, обратим ли этот процесс. Для того, чтобы это выяснить, необходимо продолжать наблюдения.
Ранее главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова рассказала, что у переболевших коронавирусной инфекцией мужчин на 38 процентов снижается качество спермы.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Последние новости
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией
Комментарии 1
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег
Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег
Муцениеце жестко оскорбила Тарзана
Муцениеце жестко оскорбила Тарзана
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
00:53
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
Происшествия
Раскрыта судьба Тихановской
02:07
Раскрыта судьба Тихановской
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение