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В ВОЗ оценили вероятность введения локдауна из-за COVID-19 в России 

РИА Новости 13 минут назад
Локдаун на национальном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом может быть введен только как тщательно взвешенная и крайняя мера, но такая позиция не исключает применения ограничительных мер локального характера, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"На данный момент в целом мы рассматриваем жесткие ограничения, которые применялись в странах, как крайнюю меру, принятую в условиях, когда о вирусе почти ничего не было известно", — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос агентства о том, считает ли ВОЗ необходимым введение жестких ограничительных мер в России из-за роста заболеваемости COVID-19.

По ее словам, в связи с накопленным арсеналом знаний, умений и ноу-хау страны могут бороться с вирусом, оставляя работающими экономику и систему образования.

"Это не означает, что следует исключить локальные, ограниченные по времени и секторальные ограничения; но локдаун на национальном уровне, как это было несколько месяцев назад, должен быть тщательно обоснован и принят как последнее средство, только если мы столкнемся с совершенно неизведанной ситуацией", — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян. В то же время он сообщил, что никаких элементов локдауна в России сейчас нет.
Число случаев коронавируса в России, по данным на 7 октября, выросло на 11 115, составив 1 248 619. За сутки подтверждены 202 смерти людей с COVID-19, за все время — 21 865, говорится в данных оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество , Видео , Мелита Вуйнович , Дмитрий Песков , ВОЗ , РИА Новости
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