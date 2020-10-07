«За него все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!»

Сестра осужденного на восемь лет за смертельное ДТП Михаила Ефремова обвинила суд в ангажированности. Близкие актера намерены «вытащить» его из изолятора любыми способами. Сам Ефремов пребывает в нормальной обстановке, чувствует себя хорошо, читает пьесу сокамерникам.

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала о его буднях в СИЗО . По ее словам, актер нашел общий язык с сокамерниками, и ему там ничего не угрожает.

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова! — сказала в интервью сайту kp.ru Ефремова. — Он творец. Он деятель. Он взял с собой пьесу, читает там ее зекам».

Ефремова убеждена, что суд своим приговором — восемь лет колонии — наказал всю страну. В настоящий момент родственники осужденного намерены добиться его освобождения из изолятора любыми способами.

«Главное для нас — вытащить оттуда Мишу любыми способами, потому что его жена Соня, конечно, в ужасном состоянии. Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья. Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — посетовала сестра актера.

Женщина отметила, что самого Ефремова тюрьма не испугала. По ее словам, он не капризный.

«Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — добавила она.

Старшая сестра артиста заявила, что не верит в честность суда. У адвоката Эльмана Пашаева , которого обвиняют в неправильной тактике защиты, по мнению Ефремовой, не было шансов отстоять актера.

«Никакой адвокат там не сделал бы ничего. Будем надеяться на следующий суд», — подытожила она.

Сестра Ефремова также подчеркнула, что не верит в «страдания» потерпевших. На ее взгляд, близким погибшего в смертельном ДТП не следует платить «вообще ни копейки».

«Потерпели они! Еще рассказали на телевидении, что им угрожали. Они на Мальдивы съездили, потому что боялись очень. <...> Это страдание, боль? — добавила она. — Эти потерпевшие разденут его до трусов своими гражданскими исками. Хотя сначала говорили, что «нам не нужны грязные деньги Ефремова». Кстати, а почему они грязные? Он что, проституток крышует? Это деньги зрителей, которые платили за то, чтобы на него посмотреть».

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы и обязал выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну Сергея Захарова , погибшего в ДТП.

Вскоре после вынесения приговора сестра Ефремова рассказала, что начальник изолятора предложил оставить актера на весь срок, поскольку «он там очень нужен».

«Зная Мишин характер, совершенно исключено, чтобы его там мучили или обижали. Он буквально через несколько дней со всеми подружился, брат — абсолютный лидер: светлый, которого хочется слушать, общаться, находиться рядом, участвовать во всех его идеях. Мне многие артисты сказали, что, если Михаил там будет ставить спектакли, они приедут и будут играть», — продолжила она.

Ефремова напомнила, что на последнее судебное заседание заслуженный артист России пришел с папкой, в которой лежала пьеса, и был направлен в СИЗО с самым большим актовым залом в Москве, где сможет ее прочитать.