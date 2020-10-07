К 68-летию президента России Владимира Путина москвичка Виктория Кондратьева выпустила коллекцию свитеров с изображением российского лидера и интернет-мемов, которые с ним связаны. В разговоре с URA.RU девушка объяснила, что объединила все модные тренды.

«Новогодние свитеры модно делать. Мемы тоже модно. В этой коллекции все современные тренды собраны вместе. У меня пока небольшая коллекция, продажи пока не планирую. Но если много заказов будет, то, впоследствии, в какой-то благотворительной форме планирую это подать», — поделилась с URA.RU автор коллекции. По ее словам, стиль свитеров она готовила вместе с дизайнером, а потом нашла производство, чтобы выпустить коллекцию.

В коллекции «Связанные с Путиным» можно найти свитеры с мемами, посвященными президенту. Например, это изображение политика, скачущего на коне, знаменитый кот, нарисованный им на школьной доске, или число 56 430 712, означающее количество россиян, проголосовавших за Путина на последних президентских выборах. Есть и более классические свитеры, выполненные в советском стиле, с фамилией президента. Также дизайнер выпустила экземпляры специально для тех, кто видит в современных мировых событиях заговор Кремля. На двух свитерах красуются надписи: «длинные руки КГБ» и «длинные руки Москвы».

На свитере изображен кот, которого Путин нарисовал на школьной доске Виктория Кондратьева

Этот свитер — «привет» всем, кто видит в мировых событиях «заговор Кремля» Виктория Кондратьева

Число россиян, проголосовавших за Путина на последних президентских выборах Виктория Кондратьева

В интернете популярна фотография Путина на лощади Виктория Кондратьева

В коллекции есть и классические экземпляры Виктория Кондратьева

Есть и экземпляры «для взрослых» Виктория Кондратьева

Девушка надеется, что подарит «немного тепла во времена, когда люди боятся каждого чиха». И хотела бы лично вручить Путину один из свитеров. «Я бы очень хотела. Это бы было прям „Вау“. Я бы ему подарила хоть всю коллекцию», — призналась Кондратьева.