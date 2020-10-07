В коллекции «Связанные с Путиным» можно найти свитеры с мемами, посвященными президенту. Например, это изображение политика, скачущего на коне, знаменитый кот, нарисованный им на школьной доске, или число 56 430 712, означающее количество россиян, проголосовавших за Путина на последних президентских выборах. Есть и более классические свитеры, выполненные в советском стиле, с фамилией президента. Также дизайнер выпустила экземпляры специально для тех, кто видит в современных мировых событиях заговор Кремля. На двух свитерах красуются надписи: «длинные руки КГБ» и «длинные руки Москвы».
Девушка надеется, что подарит «немного тепла во времена, когда люди боятся каждого чиха». И хотела бы лично вручить Путину один из свитеров. «Я бы очень хотела. Это бы было прям „Вау“. Я бы ему подарила хоть всю коллекцию», — призналась Кондратьева.
В день рождения президента РФ 7 октября ТАСС выпустил заключительный выпуск проекта «20 вопросов Владимиру Путину». В нем российский лидер рассказал о своих внуках и о самой большой личной потере за 20 лет. В Кремле раскрыли, как президент проведет свое 68-летие, пишет «Федеральное агентство новостей».