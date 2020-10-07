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Баннер с Путиным вывесили напротив американского посольства в Москве

Деловая газета "Взгляд"
51 минуту назад
В Москве напротив американского посольства неизвестные вывесили баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.
Баннер с Путиным вывесили напротив посольства США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это сейчас висит в Москве напротив американского посольства, и это вовсе не для Трампа (здоровья ему!). Кто-то решил поздравить с днем рождения Владимира Путина», – сообщает Telegram-канал Mash.
На баннере написано Happy bday president number one, что в переводе с английского означает «С днем рождения, президент номер один».
Телеграм-канал Mash
Президент России Владимир Путин в среду отмечает 68-й день рождения. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.
Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Москва,
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