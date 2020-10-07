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Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения 

ТАСС 1 час назад
Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравительного послания опубликован в среду на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Ваше многолетнее служение Отечеству является замечательным образцом верности долгу и ответственного отношения к возложенным на Вас обязанностям. Отстаивая национальные интересы страны и заботясь о благополучии сограждан, Вы неизменно ставите во главу угла сохранение мира и общественного согласия в России, имеете попечение о ее социально-экономическом развитии.

Убежден, что развитие нашего взаимодействия будет и впредь способствовать укреплению непреходящих нравственных устоев в жизни общества, сохранению богатого культурно-исторического наследия страны, воспитанию молодежи в духе любви к Отечеству", — говорится в поздравлении.
Патриарх также пожелал президенту "душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейшем многотрудном служении на высоком посту президента Российской Федерации".
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Общество , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РПЦ
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