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Вирусолог оценил эффективность масок во время пандемии

RT на русском
4 часа назад
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил эффективность средств индивидуальной защиты во время пандемии.
Оценена эффективность масок во время пандемии
Фото: RT на русскомRT на русском
«Конечно, они помогут. Не стоит думать, что на 100%, но они помогут снизить заболеваемость. Вместе такие меры помогают лучше, а дальше уже как пойдёт иммунитет и как вирус будет меняться», — цитирует эксперта kp.ru.
Как считает Альтштейн, соблюдение противоэпидемических мер необходимо.
Эксперт отметил, что очень много людей в метро и магазинах без масок, что недопустимо.
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.
Общество,Анатолий Альтштейн,Комсомольская правда,
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