Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Mash: Бориса Щербакова экстренно госпитализировали 

Вероника Полынина 59 минут назад
Бориса Щербакова госпитализировали
Фото: Рамблер
Актер и телеведущий Борис Щербаков экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с бронхами и легкими, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации телеграм-канала, у народного артиста России — сильный кашель и одышка. В настоящее время медики в стационаре проводят необходимые исследования для постановки диагноза.
Сын Бориса Щербакова Василий опроверг информацию о госпитализации отца. Он заявил ТАСС, что «все в порядке, со здоровьем все отлично».
Борису Щербакову 70 лет. Он известен ролями в фильмах «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «По прозвищу Зверь», «Жених из Майами», «Привет, дуралеи!», «Тихий Дон», «Сыщики», «Солдаты» и др.
Ранее «Рамблер» сообщал, что народный артист РСФСР Сергей Шакуров попал в больницу с коронавирусом. О госпитализации коллеги рассказала актриса Анастасия Макеева.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
Общество , Борис Щербаков , Сергей Шакуров , Анастасия Макеева , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Половина штата правительства Москвы уйдет на удаленку
Половина штата правительства Москвы уйдет на удаленку
Коронавирус возвращается: в Москве умерли 32 человека
Коронавирус возвращается: в Москве умерли 32 человека
Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса
Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса
Определен курс нового премьера Японии в отношении РФ
Определен курс нового премьера Японии в отношении РФ
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
02:11
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение