Бориса Щербакова госпитализировали

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Актер и телеведущий Борис Щербаков экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с бронхами и легкими, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, у народного артиста России — сильный кашель и одышка. В настоящее время медики в стационаре проводят необходимые исследования для постановки диагноза.

Сын Бориса Щербакова Василий опроверг информацию о госпитализации отца. Он заявил ТАСС, что «все в порядке, со здоровьем все отлично».

Борису Щербакову 70 лет. Он известен ролями в фильмах «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «По прозвищу Зверь», «Жених из Майами», «Привет, дуралеи!», «Тихий Дон», «Сыщики», «Солдаты» и др.