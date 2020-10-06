Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Незрячий блогер из Подмосковья сумел покорить Эльбрус 

News.ru 2 часа назад
Незрячий блогер из Подмосковья покорил Эльбрус
Фото: News.ru
Незрячий блогер из Московской области Иван Ерхов отважился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Впереди его ждала 207-метровая пропасть в Skypark AJ Hackett.
Ерхов потерял зрение в 25 лет, однако не отчаялся — он стал вести блог на YouTube, исполняя свои мечты.

Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это, скорее, просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить, — подчеркнул Ерхов, слова которого приводит «360».

Ещё одно яркое достижение в жизни блогера — это покорение горы Эльбрус. К восхождению юноша готовился два года.
Ранее NEWS.ru писал, что спасатели ищут альпиниста из Удмуртии. Молодой человек сорвался со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
News.ru: последние новости
В Якутске почти две тысячи школьников отправили на карантин из-за COVID-19 В Якутске почти две тысячи школьников отправили на карантин из-за COVID-19 ФАС РФ установит предельную цену на вакцину от коронавируса ФАС РФ установит предельную цену на вакцину от коронавируса Умерла режиссёр телевизионных фильмов Майя Маркова Умерла режиссёр телевизионных фильмов Майя Маркова
Общество , Московская область , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Готовы выносить хоть негра»: сколько стоит суррогатная мать
«Готовы выносить хоть негра»: сколько стоит суррогатная мать
Степанакерт разрывает от взрывов
Степанакерт разрывает от взрывов
Турция может закрыть границы с Россией
Турция может закрыть границы с Россией
На Камчатке заявили о необъяснимости катастрофы
На Камчатке заявили о необъяснимости катастрофы
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
02:11
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение