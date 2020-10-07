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Попова назвала условие введения ограничений по COVID-19

Газета.Ruиещё 57
1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что властям придется ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать текущие.
Попова назвала условие введения ограничений по COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране становится сложнее. В связи с этим, необходимо соблюдение всех санитарных требований.
"У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры", - сказала глава ведомства.
Он также отметила, что рост заболеваемости наблюдается в 60 субъектах России. В 20 регионах, где санитарные правила соблюдаются, наоборот ситуация стабильная и даже есть тенденция к снижению новых случаев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в Москве становится сложнее и драматичнее.
На фоне роста числа заболеваемости в городе ввели домашний режим для граждан старше 65 лет, продлили школьные каникулы и обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников.
Общество,Анна Попова,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,
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