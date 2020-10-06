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Эпидемиолог предположила, как долго коронавирус будет активен в России 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Как долго коронавирус будет активен в России
Фото: РИА Новости
Коронавирус среди циркулирующих в России вирусов, вероятно, будет активным еще в течение двух лет, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах", — сказала Пшеничная на форуме "Дни вирусологии 2020".

Она уточнила, что сейчас происходят повторные вспышки коронавируса в стране, и они какое-то время не будут прекращаться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Роспотребнадзор
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