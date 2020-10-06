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Россияне готовы бить друг друга, но не прививаться

Артём Кульша
1 час назад
Россияне не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, но готовы бить друг друга за неношение защитных масок. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Россияне готовы бить друг друга, но не прививаться
Фото: ТАССТАСС
На днях, как сообщал «Рамблер», мужчина напал на женщину сначала на платформе на станции «Профсоюзная» Московского метрополитена, а затем в поезде из-за того, что она кашляла без маски.
«У людей сдают нервы», — прокомментировал президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
Он объяснил, что граждане испытывают нервное перенапряжение из-за пандемии коронавирусной инфекции, потому что не знают, когда она закончится, а если бы знали, то справлялись бы лучше.
«Несмотря на тревоги в обществе, прививаться от коронавируса, свидетельствуют данные опроса Общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, 73% респондентов неготовы», — отмечает «Свободная пресса».
Подлесный высказал мнение, что в настоящее время россияне ведут себя недостаточно ответственно, чтобы способствовать невведению нового карантина. По его словам, ситуация может измениться, если количество смертей пациентов с коронавирусом продолжит расти.
Общество,Геннадий Подлесный,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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