От ЖЖ до Instagram и TikTok. Наш мозг тупеет, это правда? 

Уже десять лет мы каждый день встречаемся в Instagram. Листаем ленту, смотрим фотографии, изредка читаем, как правило, короткие тексты. Лонгриды — редкость в социальных сетях 2020 года. Правда ли, что это "отупительно"?

Еще совсем недавно были популярны уютные "жежешечки", в которых авторы писали длинные тексты, а подписчики их не без удовольствия читали. Частенько в комментариях завязывались дискуссии, из которых можно было почерпнуть что-то дополнительно. Но Twitter c его тогда еще 140 знаками не оставил шансов крупным формам. А затем и вовсе — добро пожаловать в Instagram. Достаточно фотографий и хештегов. Правда, спустя 10 лет и на этой платформе многие пользователи предпочитают излагать свои мысли в текстовой форме. А другие — делают перепосты видео из TikTok. И никаких слов.

Способы коммуникации в интернете, формы подачи информации и ее потребления меняются. Это не может не влиять на наш мозг. Переход от лонгридов к текстам-выжимкам, фотографиям и минутным видео — это развитие или деградация?

Невыносимая скорость

Мы все время куда-то спешим. Хочется охватить как можно больше. Технологии этому способствуют. Живем в таком времени, ничего с этим не поделать. Но столько всего вокруг мелькает, что крайне сложно удерживать внимание на больших текстах. Получить информацию хочется быстрее. И, как правило, без лишних сантиментов — все четко и по делу. Начиналось все еще с комиксов, а с появлением интернета возникли совершенно новые формы, рассказывает профессор Школы филологических наук факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Мира Бергельсон.

"С одной стороны, мы получаем информацию все больше из визуальных каналов. Люди стали меньше читать, а больше смотреть. С другой стороны, появилась необычайная легкость в выражении своей реакции на полученную информацию. И поскольку это появилось у огромного количества людей, неизбежно, чисто алгебраически, сообщения должны быть короткими, потому что ни у кого нет времени читать то, что напишут семь миллиардов людей", — сказала Бергельсон радио Sputnik.

Соблазнительная простота

Крайне привлекательны для читателей тексты-подборки, с четкой визуальной структурой, где каждый новый пункт выделен пиктограммой или эмодзи, где мало букв и много воздуха. Что-то вроде "Пять способов быстро уснуть", "Десять лучших фильмов года" или "Как перестать беспокоиться". В том же Instagram подобный формат очень популярен.

"Это как полуфабрикаты. Что легче: самому почистить картошку, морковь, лук, все это нарезать, смешать или когда тебе дали готовый пакетик, где все уже почищено и порезано, а тебе надо это положить в кастрюлю? Так и здесь. За вас уже кто-то решил, что является пятью лучшими способами. А кто сказал, что это пять лучших? И почему их пять? Нас привлекает возможность получить уже отсортированную, структурированную информацию. Да, это облегчает восприятие, но это как у полуфабрикатов. Есть свои преимущества и недостатки. Мозг это привлекает именно тем, что заранее структурированную и разложенную по клеточкам информацию усваивать легче", — пояснила Мира Бергельсон.

Количество и глубина

Короткие структурированные сообщения — это, с одной стороны, хорошо. Так можно усвоить больше разной информации. И вообще умение изложить что-то четко и без воды — это неоспоримое достоинство. Однако возникает вопрос — насколько глубоки полученные знания? Едва ли они фундаментальны. Но для одних в этом нет ничего крамольного, а для других — настоящая беда, отмечает филолог.

"В любом сжатом сообщении в глубину не уйти. Можно охватить только самое главное. И для каких-то задач это хорошо. Но для каких-то — плохо. Тем более, никто не продумывает глубину и логику 140 слов или чего-то еще. Люди пишут, потому что хочется выразить свою реакцию. Социальные сети дают нам возможность получить ссылку на информацию, чаще всего, указание на информацию. А дальше, если вас интересует, вы можете проходить глубже. В конечном счете, если вы хотите что-то узнать, вы будете читать это подробно", — сказала Мира Бергельсон.

Потерянные навыки

Предпочитая короткие тексты, мы теряем способность воспринимать большие объемы информации. И не важно, какого она характера — научно-популярная, юридическая или художественная. Это касается и детей, и взрослых.

"Читать что-то быстро — это хорошо, когда у вас уже есть багаж знаний, и вы можете благодаря этой короткой отсылке что-то в своем собственном жизненном или информационном контексте с чем-то связать. А когда с контекстом не очень — это не очень хорошо. Для молодого поколения вообще тот факт, что удержать внимание длительное время на чем-то трудно, несет определенные риски", — пояснила эксперт.

Есть и плюс в навыке быстро находить нужную информацию — именно краткую, поверхностную. Работа с разными источниками учит выбирать что-то более значимое. Однако не всем это удается. И некоторые становятся заложниками так называемых фейкньюс, часто "покупаются на самую невероятную информацию, потому что у них не хорошо развита способность долго и вдумчиво вникать в то, что в ней сказано", отмечает Мира Бергельсон.

Иногда кажется, что мы разучились перерабатывать информацию. Только скроллим, свайпаем, лайкаем и репостим. И все же соцсети — даже если в них минимум слов — могут быть тренажерами для нашего мозга. Нужно просто использовать их как подсказку. Зашли, прочитали интересный пост — перейдите по прикрепленной ссылке или поищите дополнительную информацию самостоятельно, познакомьтесь с разными точками зрения. Тогда даже если бэкграунда по данной теме у вас не было, он сформируется, или, по крайней мере, знания станут более глубокими, нежели после прочтения подборки из пяти пунктов.