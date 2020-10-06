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«Коронавирус с нами останется навсегда» 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
«Коронавирус с нами останется навсегда»
Фото: РИА Новости
Инфекционист Николай Малышев считает, что коронавирус останется в мире навсегда. Об этом пишет РИА Новости.
При этом, по мнению эксперта, со временем COVID-19 должен ослабеть.

«Давайте так, я думаю, что он с нами останется навсегда. Но он уже не будет такой патогенный, он уже не будет такой вредный, он не будет такой заразный», — заявил сегодня Малышев в ходе пресс-конференции.

Как сообщал «Рамблер», в последнее время в России отмечается рост количества заболеваний COVID-19. По данным на утро 6 октября, за сутки в России было выявлено более 11 тысяч новых случаев.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее, драматичнее и приближается к весенним показателям. В связи с этим в Москве будет приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
Общество , Сергей Собянин , Николай Малышев , РИА Новости
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