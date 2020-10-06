Соловьев назвал Дудя агентом после интервью с Навальным 

«Я бы вообще не рассматривал Дудя как человека, который способен задавать вопросы, интересующие и общественность, и нас в том числе. Он отрабатывает просто свою линию…. Все вопросы были согласованы с немецкой стороной», — заявил доктор Сосновский. Он также поинтересовался, каким образом Дудь оказался в Германии, кто сделал ему визу и где проходили съемки.