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Соловьев назвал Дудя агентом после интервью с Навальным 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Соловьев назвал Дудя агентом после интервью с Навальным
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Вести ФМ» раскритиковал журналиста Юрия Дудя за интервью с Алексеем Навальным. Свои претензии также высказали гости передачи Сергей Тарнаухов и Александр Сосновский.
Участники программы неоднократно называли Дудя «агентом Ходорковского», а также заявили, что он заранее согласовал все вопросы с властями Германии.

«Я бы вообще не рассматривал Дудя как человека, который способен задавать вопросы, интересующие и общественность, и нас в том числе. Он отрабатывает просто свою линию…. Все вопросы были согласованы с немецкой стороной», — заявил доктор Сосновский. Он также поинтересовался, каким образом Дудь оказался в Германии, кто сделал ему визу и где проходили съемки.

Соловьев в свою очередь отметил, что в интервью не прозвучало никаких «сущностных вещей», а были одни лишь домыслы. «И опять-таки, все вопросы важные, которые можно было бы задать, Дудь не задал», — подытожил телеведущий. Правда, незадолго до обсуждения он отметил, что успел посмотреть только небольшой отрывок беседы Навального и Дудя.
Интервью с Алексеем Навальным вышло на канале «вДудь» 6 октября 2020 года. Судя по описанию, съемки проходили в Берлине. В ходе беседы Юрий Дудь также пообщался с супругой блогера Юлией.
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Комментарии 1
Общество , Юрий Дудь , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Вести ФМ
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