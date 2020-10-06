В монастыре схиигумена Сергия истязали детей

Согласно предварительной версии следствия, в 2004-2019 годах на территории Среднеуральского женского монастыря неустановленные лица систематически совершали насильственные действия, в том числе наносили побои, в отношении семерых детей. Следователи считают, что они делали это умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц».