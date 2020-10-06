Навальный ответил на вопрос о самогоне 

Оппозиционер Алексей Навальный в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос, пил ли он самогон в селе под Томском перед тем, как ему стало плохо. Интервью опубликовано на YouTube.

Как сообщал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

В интервью Дудю Алексей Навальный назвал ложью информацию о том, что в селе Кафтанчиково под Томском он употреблял алкоголь.