Назван срок выхода на новое плато по COVID-19 

Россия в скором времени достигнет нового плато по коронавирусу, однако оно будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн

Как сообщал «Рамблер», в последнее время в России отмечается рост количества заболеваний COVID-19. По данным на утро 6 октября, за сутки в России было выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса.

По словам Альтштейна, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне.

«Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — пояснил Альтштейн.

Он также высказал мнение, что цифры суточного прироста будут выше тех, что были весной.