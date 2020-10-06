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Назван срок выхода на новое плато по COVID-19 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Назван срок выхода на новое плато по COVID-19
Фото: ТАСС
Россия в скором времени достигнет нового плато по коронавирусу, однако оно будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Как сообщал «Рамблер», в последнее время в России отмечается рост количества заболеваний COVID-19. По данным на утро 6 октября, за сутки в России было выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
По словам Альтштейна, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне.

«Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — пояснил Альтштейн.

Он также высказал мнение, что цифры суточного прироста будут выше тех, что были весной.
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Общество , Анатолий Альтштейн , РИА Новости
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