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ЧП в школе: детей продолжают госпитализировать

Артём Кульша
1 час назад
Число детей, пострадавших в Великих Луках, выросло. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграме.
Вчера, как сообщал «Рамблер», 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе 7 в Великих Луках. Они были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Там им оказывается необходимая помощь.
Ночью Ведерников сообщил, что около 20:00 по местному времени в больницу был доставлен еще ученик школы 7 с аналогичными симптомами — низкое давление, головокружение, потемнение в глазах. Врачи оценивают состояние 12 детей как удовлетворительное, состояние двоих — как средней степени тяжести. С целью установления причин произошедшего они взяли у всех детей анализы.
«Есть несколько версий произошедшего. Исключена версия с возможным наркотическим воздействием», — сообщил губернатор.
По его словам, все остальные версии в настоящее время детально отрабатываются специалистами, в том числе специалистами Комитета по здравоохранению, Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Ведерников сообщил, что сегодня картина должна проясниться, и пообещал держать в курсе.
Общество,Происшествия,Видео,Михаил Ведерников,Роспотребнадзор,МВД,Псковская Область,
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