ЧП в школе: детей продолжают госпитализировать

Вчера, как сообщал «Рамблер», 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе 7 в Великих Луках. Они были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Там им оказывается необходимая помощь.

Ночью Ведерников сообщил, что около 20:00 по местному времени в больницу был доставлен еще ученик школы 7 с аналогичными симптомами — низкое давление, головокружение, потемнение в глазах. Врачи оценивают состояние 12 детей как удовлетворительное, состояние двоих — как средней степени тяжести. С целью установления причин произошедшего они взяли у всех детей анализы.