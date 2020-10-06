Появилось видео демонтажа завода «Усольехимпром» 

Иркутской области начался демонтаж цеха ртутного электролиза на предприятии «Усольехимпром». Специалистами 27-го научного центра Минобороны России при помощи анализатора ртути РА-915М ежедневно ведется химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки.

«Усольехимпром» — это химическое предприятие, осуществлявшее свою деятельность в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) со 2 августа 1936 года. Завод входил в состав группы компаний НИТОЛ. Однако был ликвидирован 1 ноября 2017 года в результате банкротства.