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Появилось видео демонтажа завода «Усольехимпром» 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Иркутской области начался демонтаж цеха ртутного электролиза на предприятии «Усольехимпром». Специалистами 27-го научного центра Минобороны России при помощи анализатора ртути РА-915М ежедневно ведется химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки.
«Усольехимпром» — это химическое предприятие, осуществлявшее свою деятельность в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) со 2 августа 1936 года. Завод входил в состав группы компаний НИТОЛ. Однако был ликвидирован 1 ноября 2017 года в результате банкротства.
Общество , Видео
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