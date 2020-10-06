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Нашлась еще одна польза от ношения маски 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Нашлась еще одна польза от ношения маски
Фото: РИА Новости
Многие люди сталкиваются с сухостью не только кожи, но и слизистых, в том числе губ. О чем это говорит и как это предотвратить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.
Ветер, минусовая температура, центральное отопление, сухой воздух в помещении и длительный контакт с водой пересушивают губы. Это называется хейлит. Уже сейчас утренние температуры около +10 градусов являются достаточно травматичными для нашей кожи и слизистых. Что делать, чтобы спастись от сухости губ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

"Когда мы выходим на улицу, необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А когда находимся в помещении, можем использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином, с гиалуроновой кислотой. Увлажняющие средства необходимо использовать именно в помещении, поскольку на улице за счет выраженной гидратации от минусовых температур из-за них травматизация губ будет еще больше", — сказал Алексей Едемский.

Считается, что губы могут сохнуть и трескаться из-за нехватки витаминов. Но причиной может быть и их переизбыток.

"Нехватка витамина А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ. Но у современного человека проблема не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином А приводит к выраженной сухости губ", — сказал Алексей Едемский.

Ношение медицинских масок не усугубляет хейлит, отметил врач-дерматовенеролог.

"Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность", — предупредил Алексей Едемский.

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Общество , ИА Sputnik
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