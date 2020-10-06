Нашлась еще одна польза от ношения маски 

"Когда мы выходим на улицу, необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А когда находимся в помещении, можем использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином, с гиалуроновой кислотой. Увлажняющие средства необходимо использовать именно в помещении, поскольку на улице за счет выраженной гидратации от минусовых температур из-за них травматизация губ будет еще больше", — сказал Алексей Едемский.
"Нехватка витамина А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ. Но у современного человека проблема не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином А приводит к выраженной сухости губ", — сказал Алексей Едемский.
"Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность", — предупредил Алексей Едемский.