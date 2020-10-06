Могут ли оштрафовать за отсутствие маски

"Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ: им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В разных регионах штрафы разные. В Москве — четыре тысячи рублей за нахождение в магазине без маски и пять тысяч за нарушение правил в общественном транспорте за каждый выявленный факт. В Подмосковье и Санкт-Петербурге сумма штрафа составит до четырех тысяч рублей; в Туле и Тульской области — от одной до двух тысяч рублей и т.д"— уточняет юрист.