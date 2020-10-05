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Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19 

Lenta.ru 56 минут назад
Выявлены люди с врожденной защитой от COVID-19
Фото: РИА Новости
В Роспотребнадзоре назвали группу людей с врожденной защитой от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться COVID-19.

«Известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что выявляя генетические варианты можно выяснить, кто из людей наиболее подвержен риску тяжелого течения COVID-19, а кто «защищен своими генами».
Ранее в ведомстве сообщили, что у людей, переболевших сезонным ОРВИ, может появиться иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2. При этом пока непонятно, насколько эффективен такой приобретенный иммунитет.
В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса, 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека. В Москве COVID-19 подтвердили у 3537 пациентов. Всего число случаев заражения за все время достигло 1 225 889.
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Общество , Роспотребнадзор
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