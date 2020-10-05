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Центр «Вектор» наберёт 30 тысяч добровольцев

Говорит Москва
57 минут назад
Они примут участие в пострегистрационных исследованиях разработанной им вакцины от коронавирусной инфекции.
Центр «Вектор» наберёт 30 тысяч добровольцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказали в Роспотребнадзоре, испытания начнутся в ноябре-декабре.
30 сентября глава ведомства Анна Попова рассказала о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». В тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал центру патенты на препарат, пишет «Интерфакс».
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Интерфакс,
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