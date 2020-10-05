«Рыба пропитана ядом»: эксперт раскрыл новую беду Камчатки 

Отравление Тихого океана могло быть вызвано разливом ракетного топлива, предположил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк.

По его словам, нефтепродукты в том количестве, в котором они были обнаружены в воде, не могли вызвать столь тяжелых ля морских обитателей последствий.

Шкрадюк рассказал, что существует версия об отравлении гептилом — несимметричным диметилгидразином, элементом ракетного топлива. Он напомнил, что на Камчатке есть полигон Кура, куда падают боеголовки ракет во время проверок точности попадания.

«Там может оказываться и не сгоревшее во время полета топливо. Гептил очень ядовит. И десятки тонн гептила, которые накопились за время падения сотен боеголовок, при попадании в воду могут привести к тяжелым последствиям», — заявил Шкрадюк «Царьграду».

По его словам, необходимо проверить морских животных на наличие гептила.

По другой версии, отметил эксперт, отравление могло быть вызвано вулканическими газа, однако эта версия маловероятна.

«Потому что вулканы на Земле работают 4 миллиарда лет. Если бы продукты их извержения были столь смертельны, то, знаете, жизнь могла не возникнуть или, если возникла бы, была бы совсем другой, легче реагирующей на эти продукты извержения», — заявил Шкрадюк.

Специалист предупредил, что в результате катастрофы некоторые виды морских животных могут полностью исчезнуть. Другие же: крабы, моллюски, осьминоги — потеряют значительную часть популяции. Млекопитающие в зоне заражения могут спастись, однако им сейчас нечем питаться, поскольку «рыба пропитана ядом».

Как писал «Рамблер», в начале октября на Камчатке на нескольких участках Авачинского залива были обнаружены следы загрязнения нефтепродуктами и погибшие морские животные. Пробы воды показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, а нефтепродуктов — в четыре раза.