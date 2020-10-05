Представитель РПЦ рассказал, кого считает православными 

"Критериями (того, кто является православным — ред.) для меня лично являются: прибегает ли человек к таинствам Церкви (покаяние, Евхаристия) и является ли его вера основанием его поступков вне церковной ограды. Иными словами, старается ли он не обманывать партнеров по бизнесу, если он бизнесмен, не брать взятки, если он чиновник, не поддерживать аборты, если он законодатель и так далее", — заявил Легойда в интервью Telegram-каналу "Быть".