Не вирус, а оружие: россиян ждет новая катастрофа 

Новый карантин из-за второй волны коронавируса может обернуться катастрофой для россиян, пишет «Царьград».

В последние недели в России наблюдается заметный рост заболевших COVID-19. Власти срочно готовят новые ограничительные меры. В настоящий момент всех интересует, насколько жестким и продолжительным окажется карантин второй волны.

Москве уже объявлено о школьных каникулах с 5 по 18 октября, в ближайшее время должно быть принято решение о дистанционном обучении. Родители вынуждены брать отпуска за свой счет или вовсе увольняться из-за того, что детей не с кем оставить в период домашнего обучения.

Издание напоминает, что COVID-19 давно уже превратился из вируса в настоящее геополитическое оружие: СOVID всех запугал, рассадил по домам и оцифровал. А паника и нагнетания явно кому-то выгодны.

Малый и средний бизнес в России может не пережить второй волны ограничений. Рестораторы жалуются, что карантин в марте был введен так, что владельцы заведений ушли на него с огромным количеством долгов.

«Закрыли же 28-го на короткий период. На неделю сначала. Мы всех отпустили домой. Все зарезервировали на неделю. Потом продлили еще на неделю. Мы еще зарезервировали. А потом резко сказали: оп. И долго. И продукты, которые были если бы мы знали, что в долгую — мы бы продукты персоналу раздали. А так испортились. Заморозку — мы ее выкинули. А денег то мы за нее должны», — рассказал ресторатор Андрей Грязнов.

Крах предприятий сферы услуг тянет за собой массовую безработицу, за чертой бедности окажется огромная часть семей, резюмирует издание.