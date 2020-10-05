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Мария Аронова призналась, что воровала 

РИА Новости 16 минут назад
Мария Аронова призналась в воровстве
Фото: РИА Новости
Народная артистка России Мария Аронова призналась в эфире телеканала "Россия 1", что в детстве страдала клептоманией.
По словам актрисы, воровство доставляло ей "страшное удовольствие". Она рассказала, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды и вовсе украла у знакомой девочки лак для ногтей и "смывку". Аронова также вспомнила, что признаться в пагубной привычке ее вынудила мать.

"Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию", — рассказала она.

Артистка призналась, что сильно испугалась реакции матери: вместо ожидаемых наказаний в виде "подзатыльников" или выговора женщина просто несколько раз ударила лыжной палкой по дивану.

"Почему до сих пор я помню эту палку об диван? Потому что ничего подобного никогда не было. Поэтому чем старше я становлюсь, тем меньше я повышаю голос. Я также уважаю своих детей, уважаю их территорию", — подытожила она, вспомнив, что мать никогда не переходила на крик в разговоре с ней.

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Общество , Мария Аронова
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