Мария Аронова призналась в воровстве

Народная артистка России Мария Аронова призналась в эфире телеканала "Россия 1", что в детстве страдала клептоманией.

По словам актрисы, воровство доставляло ей "страшное удовольствие". Она рассказала, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды и вовсе украла у знакомой девочки лак для ногтей и "смывку". Аронова также вспомнила, что признаться в пагубной привычке ее вынудила мать.

"Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию", — рассказала она.

Артистка призналась, что сильно испугалась реакции матери: вместо ожидаемых наказаний в виде "подзатыльников" или выговора женщина просто несколько раз ударила лыжной палкой по дивану.