«У клещей активность начинается при среднесуточной температуре +10 градусов. Если температура будет ниже, то клещи уже наверняка не будут активны. Если температура будет выше 10 градусов, то у них небольшая активность подмечается, можно встретиться с клещом. Если температура ниже, клещи уйдут в подстилку, встретиться с ними будет уже сложнее, только если вы на земле посидите на голой. Погода тёплая, пока у нас не похолодает, активность клещей не закончится. Они до сих пор активны, леса до сих пор опасны. Ни в коем случае нельзя про это забывать. Если люди идут гулять, на пикники, шашлыки. Раз клещи активны, значит, они до сих пор при укусе могут перенести опасную для здоровья инфекцию».
«Основная болезнь, которую переносят клещи — болезнь Лайма или боррелиоз [возбудитель — бактерии рода Borrelia — прим. ГМ]. Мы можем ею заразиться и весной и осенью. Боррелиоз — это бактериальное заболевание, и от бактерий нет прививок. Мы от них вылечиваемся с помощью антибиотиков, если они попадают к нам в организм. Это даже проще, чем вирус, потому что это заболевание проходит бесследно. Никаких адекватных профилактик боррелиоза пока нет. Нужно наблюдать за местом укуса клеща, следить, чтоб оно не краснело, не было растущего красного пятна, следить за температурой, не переохлаждаться, следить за своим состоянием, и при первых признаках заболевания, если вдруг температура поднялась, обратиться к врачу-инфекционисту».