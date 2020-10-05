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В РАН предупредили об опасности сидения на земле из-за укусов клещей 

Говорит Москва 1 час назад
Членистоногие до сих пор не впали в спячку из-за тёплой погоды.
Ранее российский блогер Андрей Смирнов сообщил о заражении боррелиозом. Мужчина призвал подписчиков помнить об активности клещей и аккуратнее ходить по лесам. Ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов центра имени М. П. Чумакова РАН Оксана Белова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила, что эти паукообразные членистоногие впадают в спячку при низкой температуре.

«У клещей активность начинается при среднесуточной температуре +10 градусов. Если температура будет ниже, то клещи уже наверняка не будут активны. Если температура будет выше 10 градусов, то у них небольшая активность подмечается, можно встретиться с клещом. Если температура ниже, клещи уйдут в подстилку, встретиться с ними будет уже сложнее, только если вы на земле посидите на голой. Погода тёплая, пока у нас не похолодает, активность клещей не закончится. Они до сих пор активны, леса до сих пор опасны. Ни в коем случае нельзя про это забывать. Если люди идут гулять, на пикники, шашлыки. Раз клещи активны, значит, они до сих пор при укусе могут перенести опасную для здоровья инфекцию».

По словам Беловой, переносимое клещами заболевание нуждается в антибиотикотерапии. Собеседница радиостанции посоветовала при возникновении недомогания обращаться к врачу-инфекционисту.

«Основная болезнь, которую переносят клещи — болезнь Лайма или боррелиоз [возбудитель — бактерии рода Borrelia — прим. ГМ]. Мы можем ею заразиться и весной и осенью. Боррелиоз — это бактериальное заболевание, и от бактерий нет прививок. Мы от них вылечиваемся с помощью антибиотиков, если они попадают к нам в организм. Это даже проще, чем вирус, потому что это заболевание проходит бесследно. Никаких адекватных профилактик боррелиоза пока нет. Нужно наблюдать за местом укуса клеща, следить, чтоб оно не краснело, не было растущего красного пятна, следить за температурой, не переохлаждаться, следить за своим состоянием, и при первых признаках заболевания, если вдруг температура поднялась, обратиться к врачу-инфекционисту».

В августе в Роспотребнадзоре сообщили, что прививки от клещевого энцефалита в 2020 году сделали почти 2 млн человек.
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Комментарии
Общество , Видео , Андрей Смирнов , РАН , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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