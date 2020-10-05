«У клещей активность начинается при среднесуточной температуре +10 градусов. Если температура будет ниже, то клещи уже наверняка не будут активны. Если температура будет выше 10 градусов, то у них небольшая активность подмечается, можно встретиться с клещом. Если температура ниже, клещи уйдут в подстилку, встретиться с ними будет уже сложнее, только если вы на земле посидите на голой. Погода тёплая, пока у нас не похолодает, активность клещей не закончится. Они до сих пор активны, леса до сих пор опасны. Ни в коем случае нельзя про это забывать. Если люди идут гулять, на пикники, шашлыки. Раз клещи активны, значит, они до сих пор при укусе могут перенести опасную для здоровья инфекцию».