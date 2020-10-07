Навальный обратился к ЕС по поводу санкций

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что для повышения эффективности санкционных мер Евросоюз должен вводить санкции против близких к российскому руководству олигархов, а не в отношении всей России

Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

Санкции против всей страны не работают. Самое главное — ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы, — отметил Навальный.

Он пояснил, что люди, о которых он говорит, «присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе».

Также оппозиционер считает, что вариантами действий ЕС в отношении России должны стать экономические санкции и остановка строительства газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, необходимо заморозить активы или запретить поездки россиян, которые считаются причастными к делу о его отравлении, указал Навальный. По его мнению, Россия ничего не делает для расследования дела. Навальный опять заявил, что его отравление осуществлялось по указанию высшего руководства России.