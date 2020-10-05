Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Минздраве назвали процент пожилых россиян с алкоголизмом 

Lenta.ru и ещё 5 52 минуты назад
Назван процент пожилых россиян с алкоголизмом
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
Каждый четвертый пожилой россиянин страдает алкоголизмом, рассказал главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе. Его слова передает РИА Новости.

«Алкоголизм наблюдается у каждого четвертого мужчины пожилого и старческого возраста. Существует такое понятие, как "вдовий алкоголизм"», — отметил специалист.

80 процентов пожилых мужчин страдают множественной хронической патологией, заметил Кеклидзе.
Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал средний возраст россиян с алкоголизмом. Пик употребления алкоголя, по его мнению, приходится на возраст от 30 до 50 лет. Он также отметил, что россияне за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Последние новости
В Минпросвещения уточнили заявление о переводе школ на дистанционку В Минпросвещения уточнили заявление о переводе школ на дистанционку Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск» Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск» Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19 Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19
Общество , Зураб Кекелидзе , Евгений Брюн , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Пашиняна отправился на войну
Сын Пашиняна отправился на войну
Суд вынес решение по фигуранту «московского дела»
Суд вынес решение по фигуранту «московского дела»
Мужчина спрыгнул с Бородинского моста в Москве
Мужчина спрыгнул с Бородинского моста в Москве
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
00:23
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
Политика Общество
Путин принял отставку главы Дагестана
01:44
Путин принял отставку главы Дагестана
Политика
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение