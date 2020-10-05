"Пусть живут в вольере": Познер обрушился на россиян

«Если вы не верите в существовании COVID-19 – это ваше дело. У меня нет ни малейшего желания переубеждать вас. Не верите – ну, на здоровье. Я же не сомневаюсь в наличии этого вируса, как не сомневаюсь в наличии пандемии», - заявил он.
«Рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. < > Если человек хочет рисковать своей жизнью – это его дело, но если он одновременно угрожает моей – это уже не его дело», - отметил Познер.
«Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», - заключил он.