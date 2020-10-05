"Пусть живут в вольере": Познер обрушился на россиян

Познер отправил не верящих в COVID-19 жить в вольере

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Журналист Владимир Познер призвал штрафовать ковид-диссидентов «самым жестким образом», и отказался от попыток переубедить их. Об этом сообщает «Познер Online».

«Если вы не верите в существовании COVID-19 – это ваше дело. У меня нет ни малейшего желания переубеждать вас. Не верите – ну, на здоровье. Я же не сомневаюсь в наличии этого вируса, как не сомневаюсь в наличии пандемии», - заявил он.

Журналист подчеркнул, что делает все возможное, чтобы не заразиться. Если власти принимают решение о самоизоляции - он ему следует, если вводятся масочный и перчаточный режимы - он носит маски и перчатки.

«Рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. < > Если человек хочет рисковать своей жизнью – это его дело, но если он одновременно угрожает моей – это уже не его дело», - отметил Познер.

Он потребовал от ковид-диссидентов соблюдения принятых властями решений и отметил, что за отказ их должны наказывать, как и людей, которые не пристегиваются ремнем в автомобиле.

«Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», - заключил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.