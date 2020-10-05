Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

"Пусть живут в вольере": Познер обрушился на россиян

Алиса Селезнёва
24 минуты назад
Познер отправил не верящих в COVID-19 жить в вольере
"Пусть живут в вольере": Познер обрушился на россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Журналист Владимир Познер призвал штрафовать ковид-диссидентов «самым жестким образом», и отказался от попыток переубедить их. Об этом сообщает «Познер Online».
«Если вы не верите в существовании COVID-19 – это ваше дело. У меня нет ни малейшего желания переубеждать вас. Не верите – ну, на здоровье. Я же не сомневаюсь в наличии этого вируса, как не сомневаюсь в наличии пандемии», - заявил он.
Журналист подчеркнул, что делает все возможное, чтобы не заразиться. Если власти принимают решение о самоизоляции - он ему следует, если вводятся масочный и перчаточный режимы - он носит маски и перчатки.
«Рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. < > Если человек хочет рисковать своей жизнью – это его дело, но если он одновременно угрожает моей – это уже не его дело», - отметил Познер.
Он потребовал от ковид-диссидентов соблюдения принятых властями решений и отметил, что за отказ их должны наказывать, как и людей, которые не пристегиваются ремнем в автомобиле.
«Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», - заключил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.
Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим.
Общество,Владимир Познер,Сергей Собянин,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители