Столичные школы переводят на удаленку 

Школы Москвы будет переведены на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк рассказал, что такое решение было принято сегодня, а даты перевода учебных заведений на удаленное обучение определит руководство города. Также он рассказал, что в скором времени на дистанционное обучение могут быть переведены школы в Сахалинской и Ульяновской областях. Этот вопрос решается в настоящее время.

«Прогнозировать о том, как это (ситуация с распространением коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах», — отметил замглавы Министерства просвещения.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 35,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,2 миллиона человек.

Сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России сообщили, что не планируют принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения.