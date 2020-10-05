Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса 

Lenta.ru 59 минут назад
Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения в понедельник, 5 октября.
29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы в 2020 году вместо одной недели продлятся две — с 5-го по 18 октября. Сообщалось, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации тоже прекратят работу на две недели.
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова объяснила это решение ростом заболеваемости COVID-19 среди детей после начала учебного года. Предполагалось, что длинные каникулы минимизируют риски для школьников и их старших родственников за счет сокращения контактов.
Последние новости
Власти заявили об отсутствии планов по закрытию границ России Власти заявили об отсутствии планов по закрытию границ России Глава Камчатки назвал три возможные версии загрязнения пляжа Глава Камчатки назвал три возможные версии загрязнения пляжа В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса
Общество , Видео , Образование , Анастасия Ракова , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирус превратил смертельный для растений гриб в их «друга»
Вирус превратил смертельный для растений гриб в их «друга»
Microsoft представила ноутбук за полцены MacBook Air
Microsoft представила ноутбук за полцены MacBook Air
Гражданская жена Захарова обратилась к Путину
Гражданская жена Захарова обратилась к Путину
«Им до лампочки, сколько людей погибнет»
«Им до лампочки, сколько людей погибнет»
Видео
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
01:45
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
В мире Политика
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
01:00
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
Армия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
01:34
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
Происшествия
Появилось видео применения водомета в Минске
01:35
</