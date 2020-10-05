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Власти не планируют закрывать границы России 

Артём Кульша 1 час назад
Закрытие границ России и ограничение авиационного сообщения не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что ситуация идет к тому, чтобы вновь закрыть границы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. Тем временем в оперативном штабе по борьбе с распространением этой болезни сообщили, что не планируют принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 35,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,2 миллиона человек.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у россиян есть выбор между соблюдением мер безопасности или уходом в новую самоизоляцию. Она сообщила, что власти не хотят, не будут и не собираются допускать этого, и призвала граждан соблюдать все меры безопасности.
Тогда же главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян сделать прививку от гриппа, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, правильно мыть руки с мылом и обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.
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Общество , Видео , Валерий Рязанский , Татьяна Голикова
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