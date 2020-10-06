На вернувшихся из-за границы россиян подают в суд

Третий месяц в нашей стране действует правило: возвращающийся домой из-за границы гражданин России должен на борту самолета заполнить специальную анкету. А потом за три календарных дня не только сдать тест на коронавирус, но и отправить его результат на портал Госуслуг.

Не успели — заплатите штраф. По части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований грозит штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если же в результате нарушений кто-то заразился от вас, то штраф уже составит 150-300 тысяч рублей.

Суммы штрафов на одну семью могут оказаться внушительными. Например, на троих — от 45 до 120 тысяч. На четверых уже — от 60 до 160 тысяч. Это в лучшем случае. Корреспонденты "Российской газеты" решили выяснить, сложно ли сдать тест на COVID-19 в обычной поликлинике, вернувшись домой. И можно ли уложиться в отведенные три дня?

218 штрафов по 15-40 тысяч

С первого августа за границей побывали более 16 тысяч нижегородцев, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

После того, как ведомство сверило заполненные ими анкеты, выяснилось, что около двух процентов прибывших не внесли результаты тестов на сайт Госуслуг в течение трех дней после прилета. Уже составлено 218 протоколов об административных правонарушениях. И дела направлены в районные суды. Зная о внушительных штрафах, большинство людей все-таки предпочитает не рисковать и сдать тест как можно быстрее. Но так ли просто это сделать?

Корреспондент "РГ" пообщалась с двумя жительницами Нижнего Новгорода, побывавшими за границей в сентябре. Истории совершенно реальные. Первая связана с меньшими трудностями. Ольга провела неделю в Турции . "При покупке билетов сразу на почту прислали анкету для заполнения по прилету в Турцию, — рассказала она. — Там ее нужно опустить в аэропорту в специальный ящик. И в самолетах также раздают анкеты. Когда возвращалась обратно, то в Москве на выходе выдали уведомления, что нужно сдать тест в течение 72 часов и выложить его на Госуслуги. Перед выходом выдали маску".

Оказавшись в Нижнем Новгороде, Ольга сразу же стала выяснять, где можно сдать тест. Для начала позвонила в поликлинику по месту жительства. Там сказали, что анализ примут, но результат придется ждать от семи до десяти дней.

Ольга не стала рисковать и отправилась сдавать платно. "В клинике была очередь, пускают по одному. Отстояла 2,5 часа, — рассказала она. — Если анализ несрочный, то результат придется подождать до пяти дней, стоит он около 1500. Срочный — в течение суток, стоит 1800. Я сдала срочный, а затем выложила на Госуслуги результат. Идти за результатом надо только в том случае, если тебе нужен оригинал документа. А так — можно в личном кабинете скачать копию с печатями и подписью и загрузить ее на портал".

Вторая история более проблемная. Анна возвращалась через Турцию транзитом из США . "Я готовилась к поездке, читала, как нужно действовать, — сообщила девушка. — На сайте аэропорта Внуково было сказано, что можно сдать анализ прямо по прибытии и в течение часа получить результат. Я решила сделать так. Побоялась влипнуть надолго и получить штраф".

В аэропорту в комнату, отведенную под тестирование, выстроилось примерно полсамолета. На двери висело объявление, что принимаются только те, кто заполнил анкету на сайте этого медучреждения. "И тут началось! — вспоминает девушка. — У народа нет симок российских, кто-то прилетел из Америки, Германии . Отсутствовали по полгода, году, кто-то работал, кто-то у родных жил. Дело происходит ночью. Полтора часа стояла в очереди. Потом закрылись на двухчасовой технический перерыв. Оплата только картой, наличкой не берут".

Прилетела Анна в час ночи. Сдала тест только в 5 утра. Естественно, билет на 7-часовой поезд до Нижнего пришлось сдать. "Далее сказали — ждите час результаты, — продолжает она. — Ждем. Не готово. Обещают прислать на почту. А мало ли, подумала я, все-таки 2750 рублей заплатила! Решила дождаться. Дождалась. В итоге "в течение часа" вылилось в несколько часов".

Проверили. Ждать 5 дней

минздраве Нижегородской области "РГ" сообщили, что сдать тест на COVID-19 по ОМС можно в случае возвращения из-за границы в трех случаях.

Первый — у человека уже есть клинические проявления ОРВИ. Второй — был контакт с больными новой коронавирусной инфекцией. Третий случай касается людей с диагнозом "внебольничная пневмония". А четвертый — граждан старше 65 лет с признаками ОРВИ, которые обратились за медпомощью. Забор материала, уточнили в областном минздраве, проводит специалист территориальной поликлиники на дому у пациента, анализ проводится в сертифицированных лабораториях.

Тогда наш корреспондент решила все это уточнить в районной поликлинике, но не как журналист, а как пациент. В регистратуре поинтересовались, как давно она прибыла из-за границы. И честно сказали, что придется подождать минимум пять дней. А потом посоветовали обратиться в платную клинику. То же самое сказали и на "горячей линии" по коронавирусу, рекомендовав сделать анализ за свой счет, а не в поликлинике.

Вывод: готовясь к заграничной поездке, нужно сразу закладывать в бюджет стоимость анализа. Отдых на семью из четырех человек подорожает, таким образом, примерно на восемь тысяч рублей.

Только за деньги

В Хабаровском крае отдыхающих за границей — не так уж и много. Страны Юго-восточной Азии, так любимые дальневосточниками-отпускниками, по-прежнему закрыты для туристов и неизвестно, когда откроются.

А поездка в Турцию через Москву для семьи из трех человек принесет дополнительные транспортные расходы минимум в 75 тысяч рублей. Сумма немалая, а уж в период пандемии. У тех, кто все же рискнул побывать за границей, есть выбор — сдавать анализ на COVID-19 по прилету в Москву, либо дома в Хабаровске. Но бесплатно не получится. Это можно сделать по направлению врача, которое получают, как и в Нижнем Новгороде, только люди с симптомами простуды, с диагнозом "внебольничная пневмония" и контактные по COVID-19.

Зато в коммерческих лабораториях, научных и медицинских учреждениях — без проблем. Очередей нет. В большинстве случаев мазок возьмут в день обращения. Цены варьируются от 2250 до 2600 рублей за анализ, проведенный методом ПЦР. Тарифы стабильные и ни разу не менялись. Аналогичная картина и в Иркутской области. Только цены пониже: от 1900 до 2100 рублей.

Успеть за три дня. Реально?

Хабаровчане и жители Иркутской области прилетают из Москвы домой только на следующий день, теряя одни сутки после включения "таймера" Роспотребнадзора. Он начинает "тикать" с момента, когда транзитный пассажир делает посадку в столице. Плюс разница в часовых поясах, "накручивающая" дополнительные сутки. Если сразу же, прибыв домой, сдать анализ, то, по идее, можно уложиться в отведенные трехдневные сроки. Но это как повезет.

В некоторых медучреждениях Хабаровского края, действительно, результаты готовы буквально на следующий день. В таком режиме, например, работают Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. Однако в коммерческих лабораториях результаты анализов выдают либо присылают по электронной почтена третий день.

"Результат через один-два рабочих дня" — сообщается на сайте медицинской организации в Иркутской области.

Даже если предположить, что прямо из аэропорта в своем регионе люди побегут сдавать тесты, то из-за того, что результат готовится "один-два рабочих дня", сроки, установленные Роспотребнадзором, могут быть нарушены. Особенно, если прилетел в пятницу. К рабочему дню, к понедельнику три календарных дня уже истекут. И тогда включается другой "таймер" — штрафной.

Проверили. Это — не к нам!

Что же делать дальневосточнику и жителю Иркутской области, которые вернулисьдомой через Москву, чтобы не попасть под штрафные санкции из-за несоблюдения сроков сдачи анализа на COVID-19?

Такой вопрос наш корреспондент в Хабаровском крае собирался задать, позвонив по телефону ковидной "горячей линии" регионального управления Роспотребнадзора. Но она почему-то молчала — трубку никто не брал. Пришлось обратиться к главному санитарному врачу Хабаровского края Татьяне Зайцевой.

"Если человек собрался отдыхать за рубежом в нынешнее неспокойное время, то он обязан тщательно спланировать поездку. И заодно продумать как, где и когда сдать анализ на COVID-19, чтобы не нарушить отведенные Роспотребнадзором сроки. Это можно сделать, если обо всем позаботиться заранее", — сказала глава управления.

Еще менее информативной оказалась попытка разузнать что-либо на "горячих линиях" ведомств в Иркутской области. Звонки в региональное управление Роспотребнадзора (номер телефона указан на официальном сайте 8-800-350-26-86) результата не дали — трубку там никто не брал.

На горячей линии МЧС по борьбе с коронавирусной инфекцией (39-99-99) со связью намного лучше. Но милая девушка-оператор переадресовала снова в Роспортребнадзор, продиктовав телефон эпидотдела, а в довесок сообщила номер горячей же линии минздрава Иркутской области.

Оператор отдела Роспотребнадзора по Иркутской области (23-95-19) была тоже очень доброжелательна, но совершенно не в курсе дел головного ведомства. Вопрос, как не попасть на штраф за нарушение сроков сдачи тестов, остался без ответа. Как и все остальные, включая проблему отслеживания прибывших.

Единственное, о чем девушка знала точно, что пункты забора анализов в иркутском аэропорту отсутствуют. И еще она посоветовала позвонить врио начальника отдела санитарной охраны территории Надежде Алексеевне Лихановой (24-33-37), которая "знает все". Судя по тому, что телефон ее на протяжении нескольких часов был тотально занят, эксперт нарасхват.

Последней надеждой был региональный минздрав (280-326). После долгого ожидания звонок был принят, но… "Это не к нам, это Роспотребнадзор", — заявила барышня на том конце провода, едва услышав вопрос. Круг замкнулся.

Ходячая инфекция

Во всей этой истории есть один "отложенный взрыв". Прибывшие из-за границы возвращаются домой без результатов обследования на COVID-19. Не представляют ли эти люди потенциальную угрозу для окружающих?

В минздраве Хабаровского края уточнили, что, по действующим с 24 сентября правилам, до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 туристам, прибывшим из-за границы, необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Других мер — особого наблюдения, отслеживания, отправки на карантин — не предусмотрено.

Но если в течение 14 календарных дней у туриста возникнет любое ухудшение здоровья, то он сразу должен вызвать врача на дом. Таковы правила, утвержденные Роспотребнадзором.

Вопросы, которые ждут ответов

Первый. Не следует ли уточнить требования, которые содержаться в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 18.09.2020 № 27? Чтобы было понятно, как "соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР", если до дома еще надо добраться. На городском общественном транспорте, на поездах дальнего следования и самолетах.

Второй. Не следует ли также уточнить и требования в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2020 № 22? Чтобы жители регионов, которые добираются до дома через Москву и у которых действует местное время, могли уложиться в трехдневный срок, отмеренный на анализы. И чтобы возвращающимся из-заграницы туристам анализы делали в срочном порядке с готовым результатом в течение суток.