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Рамблер, какие новости?

Сергей Василенок
1 час назад
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"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Битва за Карабах продолжается. Вмешается ли Россия в конфликт между Арменией и Азербайджаном?
  • Кто крайний? Власти Камчатки пытаются закрыть глаза на экологическую катастрофу;
  • Коронавирус наносит новый удар. Выдержат ли его медики и простые россияне?
  • Дональд Трамп может оглохнуть и вообще не дожить до конца года;
  • Британская выдра ищет подругу через сайт знакомств.
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