Решен вопрос повышения штрафов в новом КоАП

Российское Министерство юстиции отказалось от идеи повышения ряда штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, рассказали источники в ведомстве, знакомые с ходом работы над проектом документа.

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума duma.mos.ru/Мосгордума

По утверждению источников, вырастет лишь минимальная величина штрафа — со 100 до 500 рублей. Это подтвердили в межведомственной рабочей группе при правительстве.

Как уточнил один из членов группы, первый заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин , помимо этого проект нового Кодекса предполагает уменьшение применения административного ареста с 73 составов до 50.

По остальным составам правонарушений, ранее предполагавших административный арест, наказание заменят обязательными работами на срок от 20 до 60 часов.

Также в документе предприятия малого и среднего бизнеса приравнены к индивидуальным предпринимателям — соответственно, величина штрафов для них станет существенно ниже, рассказали «Известиям» в рабочей группе.