Познер предложил COVID-диссидентам жизнь в вольере

Журналист Владимир Познер заявил, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В публикации на своем сайте он предложил таким людям поселиться в вольерах.

Он подчеркнул необходимость соблюдать устанавливаемые из-за пандемии ограничения.

"Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их. И рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро он отказывается выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это", — заявил он.

По его словам, COVID-диссиденты напоминают американского фермера из анекдота, который отрицал существование жирафа. Когда же этого фермера подвели к вольеру, где жили несколько жирафов, он все равно заявил, что их не существует.

"Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование COIVD могут пострадать многие. Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя", — отметил Познер.

Телеведущий добавил, что не планирует с кем-то дискутировать на эту тему.

В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.