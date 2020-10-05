В США испугались захватывающего РФ ядовитого пришельца

В опубликованной статье идет речь о борщевике - растении, которое раньше использовалось в качестве кормовой добавки для скота.

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Россию захватывает ядовитый пришелец. С таким заголовком вышла статья в газете The New York Times. Речь о борщевике - сорном растении, сок которого токсичен и способен вызывать ожоги третьей степени и слепоту, отмечается в статье.

Журналист отмечает, что изначально борщевик произрастал только на Кавказе, однако в советские годы был распространен по всей стране, так как активно использовался в качестве кормовой добавки для скота.

Однако, опасный сорняк негативно сказался на вкусе коровьего молока, после чего было принято решение отказаться от этого растения. Однако, к тому времени борщевик «захватил» огромные территории.

Сейчас, отмечает издание, территории, занятые борщевиком, ежегодно прирастают на 10 процентов. Появляется оно в основном в районах, которые не возделывают.

Ранее стало известно о введении в Москве штрафов для собственников за неудаление борщевика с принадлежащих им земельных участков. Таким образом, для граждан административный штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 700 тысяч рублей.