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Переболевшие коронавирусом встретятся с новой угрозой. Срок — полгода

Ura.Ru
14 минут назад
Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится из-за большого количества переболевших людей. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.
«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал URA.RU Чепурнов.
Иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода, отмечает ученый. Наблюдения за переболевшими показывают — в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.
«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — заключил Чепурнов.
Ранее Чепурнов рассказал, что жить с коронавирусными ограничениями Россия будет еще один или два года. По мнению вирусолога, полностью отказываться от введенных мер можно будет после того, как ученые полностью освоят вакцинацию.
Общество,Видео,Александр Чепурнов,
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