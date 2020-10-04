Иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода, отмечает ученый. Наблюдения за переболевшими показывают — в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

Ранее Чепурнов рассказал, что жить с коронавирусными ограничениями Россия будет еще один или два года. По мнению вирусолога, полностью отказываться от введенных мер можно будет после того, как ученые полностью освоят вакцинацию.